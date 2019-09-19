Україна представила майбутнього оператора ГТС. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n127040-ukrayina-predstavyla-maybutnogo-operatora-gts.html

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В Україні з’явиться новий відокремлений оператор газотранспортної системи.

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Сьогодні, 19 вересня, на тристоронніх газових переговорах у Брюсселі Україна представила майбутнього оператора ТОВ ОГТСУ. Товариство вже передало російській стороні проекти договору про взаємодію між операторами суміжних газотранспортних систем, а також стандартний договір на транспортування. Про це 19 вересня повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз» у Facebook.

«Нафтогаз» передав росіянам дорожню карту дій для завершення відокремлення оператора ГТС (анбандлінгу). Також сторони провели аналіз відкритих питань і погодилися продовжити переговори у жовтні.

Головне — ми почали обговорювати перехід на європейські правила в питанні транспортування російського газу територією України. Є стриманий оптимізм. До наступного раунду перемовин у жовтні є багато «домашньої» роботи по вдосконаленню українського законодавства. Треба надолужити час, який було змарновано на вигадування «унікальних велосипедів», — відзначив глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчович сьогодні заявив, що продовження існуючого контракту на поставку газу з РФ в Європу через Україну неможливе, оскільки суб'єктом з боку України вже виступатиме не компанія «Нафтогаз».

Раніше повідомлялося, що на тристоронніх газових переговорах у Брюсселі Російська Федерація підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит свого газу до Європи через газотранспортну систему України за європейськими правилами. Російська сторона заявила, що постачання газу в Європу через Україну може відновитися вже в 2020 році.