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Зеленський та Трамп зустрінуться у вересні. Фото: RFE

ЗМІ назвали дату та подробиці майбутньої зустрічі Зеленського й Трампа

19 вер 2019, 21:12
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Володимир Зеленський, президент України, 25 вересня зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

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Зустріч глав держав відбудеться в американському місті Нью-Йорк в рамках проведення чергової сесії Генасамблеї ООН. Сторони спілкуватимуться 45 хвилин. Про це 19 вересня з посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомляє DT.UA.

Співрозмовник видання запевнив, що президенти обговорюватимуть питання Донбасу, говоритимуть про залучення американських інвестицій в українську економіку. Крім того, очікується, що Трамп торкнеться і теми проведення розслідування відносно компанії Burisma, у якому фігурує син його конкурента на виборах Джо Байдена.

Раніше глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко підтвердив, що Зеленський відвідає США 23 вересня для участі у Генеральній асамблеї ООН.

Нагадаємо, 19 вересня президент України Володимир Зеленський обговорив свій перший офіційний візит до Нью-Йорка з віце-президентом Сполучених татів Америки Майком Пенсом. Сторони поспілкувалися щодо майбутньої зустрічі українського лідера з Дональдом Трампом, яка повинна відбутися в рамках проведення Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Також представник Вашингтону висловив подяку команді українського президента за те, як вона сміливо веде боротьбу з корупцією за допомогою законодавчих реформ.


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