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Гімнастка Влада Нікольченко. Фото: НОК України у Facebook

Українки здобули дві медалі на чемпіонатах світу в Казахстані та Азербайджані (ФОТО, ВІДЕО)

19 вер 2019, 20:38
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Українка Ірина Коляденко 19 вересня завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з боротьби, який проходить у Нур-Султані (Казахстан).

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У фіналі змагань у ваговій категорії 65 кг представниця України поступилася спортсменці з Російської Федерації Ірині Тражуковій. Ця медаль стала першою нагородою, яку 21-річна спортсменка здобула на дорослому рівні. Про це сьогодні повідомив Національний олімпійський комітет України у Facebook.

Ірина Коляденко. Фото: НОК України у Facebook

Також сьогодні нагороду здобула й українська гімнастка Влада Нікольченко. Вона на чемпіонаті світу в Баку виборола бронзову медаль у вправах з булавами. «Бронза» стала першою медаллю Нікольченко у її кар'єрі на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, відомий український спортсмен та віднедавна народний депутат із фракції політсили «Слуга народу» Жан Беленюк переміг у фіналі чемпіонату світу з боротьби, котрий відбувається у казахстанському місті Нур-Султані.

Джерело: Ракурс


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Українки здобули дві медалі на чемпіонатах світу в Казахстані та Азербайджані (ФОТО, ВІДЕО)

У Казахстані українка Ірина Коляденко здобула «срібло» чемпіонату світу з боротьби, а Влада Нікольченко виборола бронзову нагороду на чемпіонаті світу з гімнастики в Азербайджані

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