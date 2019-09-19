Гімнастка Влада Нікольченко. Фото: НОК України у Facebook

https://racurs.ua/ua/n127038-ukrayinky-zdobuly-dvi-medali-na-chempionatah-svitu-v-kazahstani-ta-azerbaydjani-foto-video.html

Ракурс

Українка Ірина Коляденко 19 вересня завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з боротьби, який проходить у Нур-Султані (Казахстан).

Loading...

У фіналі змагань у ваговій категорії 65 кг представниця України поступилася спортсменці з Російської Федерації Ірині Тражуковій. Ця медаль стала першою нагородою, яку 21-річна спортсменка здобула на дорослому рівні. Про це сьогодні повідомив Національний олімпійський комітет України у Facebook.

Також сьогодні нагороду здобула й українська гімнастка Влада Нікольченко. Вона на чемпіонаті світу в Баку виборола бронзову медаль у вправах з булавами. «Бронза» стала першою медаллю Нікольченко у її кар'єрі на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, відомий український спортсмен та віднедавна народний депутат із фракції політсили «Слуга народу» Жан Беленюк переміг у фіналі чемпіонату світу з боротьби, котрий відбувається у казахстанському місті Нур-Султані.