Гимнастка Влада Никольченко. Фото: НОК Украины в Facebook

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Ракурс

Украинка Ирина Коляденко 19 сентября завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан).

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В финале соревнований в весовой категории 65 кг представительница Украины уступила спортсменке из Российской Федерации Ирине Тражуковой. Эта медаль стала первой наградой, которую 21-летняя спортсменка завоевала на взрослом уровне. Об этом сегодня сообщил Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Также сегодня награду получила и украинская гимнастка Влада Никольченко. Она на чемпионате мира в Баку завоевала бронзовую медаль в упражнениях с булавами. «Бронза» стала первой медалью Никольченко в ее карьере на чемпионатах мира.

Напомним, известный украинский спортсмен и с недавних пор народный депутат из фракции политсилы «Слуга народа» Жан Беленюк победил в финале чемпионата мира по борьбе, который проходит в казахстанском городе Нур-Султане.