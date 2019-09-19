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Гимнастка Влада Никольченко. Фото: НОК Украины в Facebook

Украинки завоевали две медали на чемпионатах мира в Казахстане и Азербайджане (ФОТО, ВИДЕО)

19 сен 2019, 20:38
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Украинка Ирина Коляденко 19 сентября завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан).

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В финале соревнований в весовой категории 65 кг представительница Украины уступила спортсменке из Российской Федерации Ирине Тражуковой. Эта медаль стала первой наградой, которую 21-летняя спортсменка завоевала на взрослом уровне. Об этом сегодня сообщил Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

Ирина Коляденко. Фото: НОК Украины в Facebook

Также сегодня награду получила и украинская гимнастка Влада Никольченко. Она на чемпионате мира в Баку завоевала бронзовую медаль в упражнениях с булавами. «Бронза» стала первой медалью Никольченко в ее карьере на чемпионатах мира.

Напомним, известный украинский спортсмен и с недавних пор народный депутат из фракции политсилы «Слуга народа» Жан Беленюк победил в финале чемпионата мира по борьбе, который проходит в казахстанском городе Нур-Султане.

Источник: Ракурс


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Украинки завоевали две медали на чемпионатах мира в Казахстане и Азербайджане (ФОТО, ВИДЕО)

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