Президент Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович. Фото: comp-pro.ru

https://racurs.ua/n127037-nevozmojno-prodlit-deystvuuschiy-kontrakt-na-tranzit-gaza-cherez-ukrainu-shefrovich.html

Ракурс

Продление существующего контракта на поставку газа из РФ в Европу через Украину невозможно.

Loading...

Существующий контракт невозможно продлить потому, что субъектом со стороны Украины уже будет выступать не «Нафтогаз». Об этом 19 сентября на брифинге заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович, сообщает «Укринформ».

Шефрович добавил, что через месяц представители Украины, Евросоюза и России на трехсторонних газовых переговорах будут обсуждать объемы транзита и прямые поставки «голубого топлива» украинской стороне. Чиновник отметил, что на сегодняшних переговорах были расставлены «очевидные акценты».

Для украинской стороны самое важное — это функционирование транзита и объемы газа для потребителей из Европейского Союза. Россия акцентировала внимание на прямых поставках газа для украинских пользователей. Этот вопрос будут обсуждаться на следующих переговорах, — заявил Шефрович.

Ранее руководитель российского «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что РФ имеет «план Б» в газовых переговорах с Украиной, который заключается в продлении действующего контракта на транзит газа, если Украина не успеет внедрить третий энергопакет.

Напомним, Российская Федерация 19 сентября на трехсторонних газовых переговорах в Брюсселе подтвердила готовность подписать новое соглашение о транзите газа в Европу через Украину. Представители Москвы согласилась на транзит по европейским правилам. Именно такое условие на переговорах ставил Киев. Трехсторонние консультации по газовому вопросу продолжатся уже через месяц.