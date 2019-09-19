Президент Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчович. Фото: comp-pro.ru

https://racurs.ua/ua/n127037-nemojlyvo-prodovjyty-diuchyy-kontrakt-na-tranzyt-gazu-cherez-ukrayinu-shefrovych.html

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Продовження існуючого контракту на поставку газу з РФ в Європу через Україну неможливе.

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Існуючий контракт неможливо продовжити тому, що суб'єктом з боку України вже виступатиме не «Нафтогаз». Про це 19 вересня на брифінгу заявив віце-президент Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчович, повідомляє «Укрінформ».

Шефрович додав, що через місяць представники України, Євросоюзу та Росії на тристоронніх газових переговорах обговорюватимуть обсяги транзиту і прямі поставки «блакитного палива» українській стороні. Посадовець наголосив, що на сьогоднішніх переговорах були розставлені «очевидні акценти».

Для української сторони найважливіше — це функціонування транзиту та обсяги газу для споживачів з Європейського Союзу. Росія акцентувала увагу на прямих поставках газу для українських користувачів. Ці питання будуть обговорюватися на наступних переговорах, — заявив Шефрович.

Раніше керівник російського «Газпрому» Олексій Міллер заявляв, що РФ має «план Б» у газових переговорах з Україною, який полягає в продовженні діючого контракту на транзит газу, якщо Україна не встигне впровадити третій енергопакет.

Нагадаємо, Російська Федерація 19 вересня на тристоронніх газових переговорах у Брюсселі підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит газу до Європи через Україну. Представники Москви погодилася на транзит за європейськими правилами. Саме таку умову на переговорах ставив Київ. Тристоронні консультації щодо газового питання продовжаться вже через місяць.