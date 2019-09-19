У Брюсселі завершилися тристоронні газові переговори. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n127036-rf-pogodylasya-uklasty-z-ukrayinou-novyy-tranzytnyy-kontrakt.html

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Російська Федерація підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит свого газу до Європи через газотранспортну систему України.

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Російська сторона погодилася на транзит газу за європейськими правилами. Таку позицію відстоював Київ. Про це 19 вересня після проведення тристоронніх газових переговорів у Брюсселі заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, повідомляє «Громадське».

Україна приїхала вже з рішеннями, які вчора були прийняті на засіданні Кабінету міністрів щодо моделі анбандлінгу і щодо необхідних кроків передачі, зокрема корпоративної материнської компанії під Міністерство фінансів, щоб забезпечити операційну і фінансову незалежність газотранспортного оператора. Російська сторона підтвердила, європейська також буде співпрацювати і підтримувати Україну, — зазначив Оржель.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак також підтвердив, що Москва готова відновити пряме постачання газу й укласти з Україною транзитний контракт за нормами Європейського Союзу. Як повідомляє ТАСС, постачання газу в Європу через Україну може відновитися вже в 2020 році.

Відомо, що тристоронні консультації продовжаться вже через місяць.

Раніше повідомлялося, що російська компанія «Газпром», погодилася укласти короткострокову угоду з транзиту газу з Україною.

Нагадаємо, 31 серпня Україна, Польща та Сполучені Штати Америки підписали меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики. Першим кроком співпраці стане налагодження поставок зрідженого газу із США через Польшу. Планується побудувати спеціалізований інтерконнектор, який об'єднає газотранспортні системи двох країн.