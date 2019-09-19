Затримання так званого мінера в Києві. Фото: прокуратура міста Києва

https://racurs.ua/ua/n127035-mineru-mostu-metro-v-kyievi-povidomyly-pro-pidozru.html

Ракурс

Мінеру мосту Метро в Києві Олексію Бельку слідчий Дніпровського управління поліції за погодженням прокуратури Києві повідомив про підозру.

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Дії зловмисника правоохоронці кваліфікували за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Про це 19 вересня повідомила прокуратура Києва у Facebook.

У відомстві зазначили, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також прес-служба зауважила, що зловмисник не висував будь-яких вимог корисливого чи політичного змісту та вчинення своїх дій нічим не аргументував.

Нагадаємо, що 19 вересня 42-річний Олексій Белько, який свого часу брав участь у бойових діях на Донбасі, під’їхав на міст Метро на автомобілі Opel і погрожував підірвати його. Через кілька годин поліція затримала зловмисника й вивели його з мосту. Згодом під час допиту Белько зізнався, що вживав наркотики перед подією.

Внаслідок дій колишнього учасника АТО в Києві утворився транспортний колапс. Представники Національної поліції заявили, що не будуть висувати йому звинувачення в тероризмі. Керівник столичної поліції Андрій Крищенко зазначив, що у затримано була психологічна травма і він не висував жодних політичних умов.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що готовий взяти на поруки мінера столичного мосту. Міністр планує звернутися до суду з клопотанням про мінімальне покарання для Белька.