Теракт на мосту Метро у Києві: коментарі мережі, фото — "Петр и Мазепа"

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Увечері 18 вересня Київ та вся країна спостерігали за «мінером» на мосту Метро в Києві, який буцімто мав особисті проблеми і вимагав припинити капітуляцію на Донбасі.

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У мережі активно коментували інцидент, який «поставив на вуха» столицю: рух метро та автомобілів через Дніпро було фактично паралізовано на декілька годин. Правоохоронці провели спецоперацію за участі 300−350 силовиків, яка, щоправда, затягнулася в часі. Усе закінчилося без жертв.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко після «штурму» не розповів про вимоги «мінера» — Олексія Белька.

Міністерство у справах ветеранів з приводу інциденту заявило, що захищатиме інтереси Белька, оскільки він учасник російсько-української війни і заслуговує на повагу, справедливий розгляд справи та допомогу за потреби.

Ми не дозволимо використати цей інцидент для очорнення бійців та ветеранів, або для розколу між ними та рештою суспільства, — заявили в цьому відомстві.

Що відомо про «мінера»

Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві і здався поліції, — колишній військовослужбовець. Він брав участь в АТО, а три місяці тому добровільно здав у поліцію 1 кг вибухівки та 88 патронів. За його словами, він знайшов їх «у сейфі в селі на Чернігівщині».

Йому 42 роки, він народився в Криму (Форос), довгий час жив у Сімферополі. Белько мав звання старшого сержанта, обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв’язку військової частини А3628 (Бровари). Влітку суд визнав Белька винним у самовільному залишенні військової частини й відправив на тиждень на гауптвахту. На момент скоєння злочину його звільнили з військової частини.

За кримською адресою з Олексієм була прописана Олена Белько. ЗМІ повідомили, що жінка була секретарем дільничної виборчої комісії в Сімферополі після окупації півострова.

Вимоги та версії

Частина коментаторів заявила, що Белько — порядна людина, яка буцімто мала на меті добрі наміри, наприклад, припинення розведення сил на Донбасі. Його характеризували, як справжнього захисника України, надійного товариша і вправного військового. До слова, коли правоохоронці вивчали місце злочину за допомогою квадрокоптеру, Белько поцілив прямісінько у нього і техніка впала у воду.

Колишній побратим «мінера» Роман Семисал написав, що не виправдовує його, але «розуміє відчай і біль — біль солдата, якого зраджує Батьківщина».

Інша частина коментаторів впевнені, що він просто «з'їхав з котушок» після того, як перевівся у військову частину Броварів. Саме тоді почалися конфлікти із командирами, товаришами по службі та у сім’ї. Влітку Белько, мовляв, розлучився, почав зловживати алкоголем і вживав наркотики.

Є й ті, хто вважає, що «мінування мосту» була просто виставою-шоу, яке організувала влада і силовики, щоб «накрутити ситуацію» в країні. Тетяна Сергієнко жартує, що «Бадоев тепер на постійній основі працює", натякаючи, що цей кліпмейкер режисував офіційне відзначення Дня Незалежності.

Шоу продовжується. Жаль, що всі були не в білому. І прапор теж. Було б більш символічно для нормандської зустрічі, — написала Сергієнко.

Наприклад, колишній атовець Сергій Місюра написав у Фейсбук, що має сумніви щодо офіційного трактування події. Він звертає увагу, що Белько обрав для «теракту» міст, блокування якого спричинило падіння усього трафіку в столиці. І це не співпадає із версією про те, що в нього «стріха потекла».

Крім того, він підозрює, що поліція могла «вести» його відтоді, як Белька затримували за зберігання вибухівки та патронів. Місюру також здивувала присутність українського прапору на БТР Нацгвардії, який йшов на штурм мосту.