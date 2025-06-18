Кількість жертв масованої атаки російських терористів на Київ збільшилася

https://racurs.ua/ua/n207169-kilkist-jertv-masovanoyi-ataky-rosiyskyh-terorystiv-na-kyyiv-zbilshylasya.html

Ракурс

Кількість жертв масованої атаки російських терористів на Київ сягнула 28.

Як повідомляють в ДСНС, з-під завалів будинку в Солом’янському районі вилучили тіла 23-х загиблих.

Всього по Києву внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 28 людей, 134 постраждали.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.