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Ракурс
Число жертв массированной атаки российских террористов на Киев увеличилось

Число жертв массированной атаки российских террористов на Киев увеличилось

18 июн 2025, 14:48
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Кількість жертв масованої атаки російських терористів на Київ сягнула 28.

Як повідомляють в ДСНС, з-під завалів будинку в Солом’янському районі вилучили тіла 23-х загиблих.

Всього по Києву внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 28 людей, 134 постраждали.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Источник: Ракурс


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