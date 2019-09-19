Теракт на мосту Метро в Киеве: комментарии сети, фото — "Петр и Мазепа"

https://racurs.ua/n127009-narkotiki-teatr-silovikov-i-problemy-s-reabilitaciey-kak-kommentiruut-istoriu-s-minerom-na-mostu.html

Ракурс

Вечером 18 сентября Киев и вся страна наблюдали за «минером» на мосту Метро в Киеве, который якобы переживал личные проблемы и требовал прекратить капитуляцию на Донбассе.

Loading...

В сети активно комментировали инцидент, который «поставил на уши» столицу: движение метро и автомобилей через Днепр было фактически парализовано на несколько часов. Правоохранители провели спецоперацию с участием 300−350 силовиков, которая, правда, затянулась во времени. Все закончилось без жертв.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко после «штурма» не сообщил о требованиях «минера» — Алексея Белько.

Министерство по делам ветеранов по поводу инцидента заявило, что будет защищать интересы Белько, поскольку он участник российско-украинской войны и заслуживает уважения, справедливого рассмотрение дела и помощи при необходимости.

Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом, — заявили в этом ведомстве.

Что известно о «минере»

Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве и сдался полиции — бывший военнослужащий. Он принимал участие в АТО, а три месяца назад добровольно сдал в полицию 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их «в сейфе в селе на Черниговщине».

Ему 42 года, он родился в Крыму (Форос), долгое время жил в Симферополе. Белько имел звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А3628 (Бровары). Летом суд признал Белько виновным в самовольном оставлении воинской части и отправил на неделю на гауптвахту. На момент совершения преступления он был уволен с военной части.

По крымскому адресу с Алексеем была прописана Елена Белько. СМИ сообщили, что женщина была секретарем участковой избирательной комиссии в Симферополе после оккупации полуострова.

Требования и версии

Часть комментаторов заявляет, что Белько — порядочный человек, который якобы имел добрые намерения, например, прекращение разведения сил на Донбассе. Его характеризовали, как настоящего защитника Украины, надежного товарища и профессионала-военного. К слову, когда правоохранители изучали место преступления с помощью квадрокоптера, Белько выстрелил, попал прямо в дрон и техника упала в воду.

Другая часть комментаторов уверена, что он просто «съехал с катушек» после того, как перевелся в военную часть Броваров. Именно тогда начались конфликты с командирами, сослуживцами и в семье. Летом Белько якобы развелся, начал злоупотреблять алкоголем и употреблял наркотики.

Есть и те, кто считает, что «минирование моста» было просто спектаклем-шоу, которое организовала власть и силовики, чтобы «накрутить ситуацию» в стране. Татьяна Сергиенко шутит, что «Бадоев теперь на постоянной основе работает», намекая, что этот клипмейкер режиссировал официальное празднование Дня Независимости.

Шоу продолжается. Жаль, что все были не в белом. И флаг тоже. Было бы более символично для нормандской встречи, — написала Сергиенко.

Бывший атовец Сергей Мисюра написал в Фейсбук, что сомневается в официальной трактовке события. Он обращает внимание, что Белько выбрал для «теракта» мост, блокировка которого привела к падению всего трафика в столице. И это не совпадает с версией о том, что у него «крыша потекла».

Кроме того, он подозревает, что полиция могла «вести» его с тех пор, как Белько задерживали за хранение взрывчатки и патронов. Мисюру также удивило присутствие украинского флага на БТР Нацгвардии, который шел на штурм моста.