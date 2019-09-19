Смолий фигурирует в трех производствах из-за недостоверного декларирования – СМИ. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n127008-smoliy-figuriruet-v-treh-proizvodstvah-iz-za-nedostovernogo-deklarirovaniya-smi.html

Ракурс

Председатель Национального банка Яков Смолий фигурирует в трех производствах из-за недостоверного декларирования.

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Национальное агентство по предупреждению коррупции передало выводы анализа деклараций Национальному антикоррупционному бюро. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на комментарий руководителя пресс-службы НАПК Александра Свириденко.

НАПК предоставило НАБУ доступ к декларациям Смолия. Установлено, что в 2015, 2016 и 2017 годах он указал недостоверные сведения о стоимости доли в 3 нежилых помещениях, не сообщил о корпоративных правах жены и доход, который был начислен ему и его жене в виде процентов.

Таким образом Смолий скрыл за три года средства на банковских счетах и ​​ряд земельных участков на сумму 18,3 млн грн.

Как ранее сообщал «Ракурс», НАПК накануне направило в суд 52 протокола на местных депутатов, глав органов самоуправления и чиновников из-за несоблюдения требований по урегулированию конфликта интересов.