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Ракурс
НАПК направило в суд 52 протокола

НАПК направило в суд более 50 протоколов на местных депутатов и чиновников

18 сен 2019, 16:19
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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд 52 протокола на местных депутатов, глав органов самоуправления и чиновников.

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Эти протоколы касаются административных правонарушений по несоблюдению требований по урегулированию конфликта интересов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, 26 протоколов составлены в отношении Дорошевского сельского головы Вознесенского района Николаевской области Александра Игнатова. Он не сообщил НАПК о конфликте интересов, связанном с вопросом о принятии его жены на работу в возглавляемый им сельсовет на должность инспектора по делам семьи, молодежи и спорта, который находился на рассмотрении этого чиновника. Кроме того, он принимал решение о премировании своей жены, что также является нарушением.

Еще 14 протоколов составлено в отношении исполняющего обязанности директора коммунального некоммерческого предприятия «Консультативно-диагностический центр» Деснянского района Киева Екатерины Сиротинкиной. Она не сообщила о наличии конфликта интересов, который возник в связи с необходимостью издания приказов о премировании отдельных работников этого предприятия. В частности, приказы о премировании она подписывала и относительно себя.

Еще четыре протокола касаются депутата Самборского городского совета Львовской области Романа Пицыка. У него конфликт интересов возник при подаче депутатских обращений о предоставлении его тестю материальной помощи из соответствующего депутатского фонда.

Кроме того, по два протокола составлены в отношении заместителя Сумского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Алены Дмитревской, депутата Вольнянского районной совета Запорожской области Татьяны Плетень, Дударковской сельского головы (Бориспольский район Киевской области) Николая Гуральника и бывшего директора коммунального предприятия «Волынский областной санаторий матери и ребенка «Пролисок» Валентины Касарды.

Напомним, недавно Верховная Рада начала процесс перезагрузки НАПК. В частности, предлагается создать подразделения внутреннего контроля, а также каждые два года проводить внешнюю независимую оценку деятельности НАПК.

Источник: Ракурс


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