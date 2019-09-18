НАЗК спрямувало до суду понад 50 протоколів на місцевих депутатів та чиновників

НАЗК спрямувало до суду 52 протоколи

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) спрямувало до суду 52 протоколи на місцевих депутатів, голів органів самоврядування та чиновників.

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Ці протоколи стосуються адміністративних правопорушень щодо недотриманням вимог стосовно врегулювання конфлікту інтересів. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Так, 26 протоколів складено стосовно Дорошівського сільського голови Вознесенського району Миколаївської області Олександра Ігнатова. Він не повідомив НАЗК про конфлікт інтересів, пов’язаний із питанням щодо прийняття його дружини на роботу до очолюваної ним сільради на посаду інспектора у справах сім’ї, молоді та спорту, котре перебувало на розгляді цього чиновника. Крім того, він ухвалював рішення щодо преміювання своєї дружини, що також є порушенням.

Ще 14 протоколів складено стосовно виконувача обов’язків директора комунального неприбуткового підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району Києва Катерини Сіротінкіної. Вона не повідомила про наявність конфлікту інтересів, який виник у зв’язку з необхідністю видання наказів про преміювання окремих працівників цього підприємства. Зокрема, накази про преміювання вона підписувала і стосовно себе.

Ще чотири протоколи стосуються депутата Самбірської міської ради Львівської області Романа Пицика. У нього конфлікт інтересів виник під час подання депутатських звернень щодо надання його тестю матеріальної допомоги з відповідного депутатського фонду.

Крім того, по два протоколи складено стосовно заступника Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Альони Дмітрєвскої, депутата Вільнянської районної ради Запорізької області Тетяни Плетень, Дударківського сільського голови (Бориспільський район Київської області) Миколи Гуральника та колишнього директора комунального підприємства «Волинський обласний санаторій матері і дитини «Пролісок» Валентини Касарди.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада розпочала процес перезавантаження НАЗК. Зокрема, пропонується створити підрозділи внутрішнього контролю, а також кожні два роки проводити зовнішню незалежну оцінку діяльності НАЗК.