Погода в Украине 19 сентября: синоптики прогнозируют дожди. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 19 сентября принесет похолодание. В западных и северных областях обещают дожди.

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Температура воздуха днем составит 12−20°, а ночью опустится до 5−11° тепла. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 19 сентября днем ожидается незначительный дождь. Температура воздуха ночью составит 6−8°, днем — 13−15°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают осадки в виде дождя. Столбики термометров ночью покажут 5−7°, днем — 13−15°.

В Одессе 19 сентября Укргидрометцентр прогнозирует солнечную погоду. Ночью температура воздуха опустится до 9−11°, днем ​​поднимется до 18−20°.

В Днепре в четверг днем ожидается прохлада. Ночью температура составит 7−9°, днем — 16−18°.

В Харькове 19 сентября Укргидрометцентр обещает переменчивую облачность. Ночью термометры покажут 6−8°, днем — 15−17°.

На Закарпатье завтра ожидается прохладная погода и дождь. Температура воздуха понизится и ночью составит 6−8°, днем — 14−16°.

В Киеве 19 сентября магнитные бури не ожидаются. Метеорологи предупреждают о незначительных волнениях.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Украине сегодня объявили штормовое предупреждение.