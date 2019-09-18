Погода в Україні 19 вересня: синоптики прогнозують дощі. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n126972-pogoda-v-ukrayini-19-veresnya-synoptyky-prognozuut-doschi-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 19 вересня принесе похолодання. У західних та північних областях обіцяють дощі.

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Температура повітря вдень складе 12−20°, а вночі опуститься до 5−11° тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 19 вересня вдень очікується незначний дощ. Температура повітря вночі становитиме 6−8°, вдень — 13−15°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють опади у вигляді дощу. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7 °, вдень — 13−15°.

В Одесі 19 вересня Укргідрометцентр прогнозує сонячну погоду. Вночі температура повітря опуститься до 9−11°, вдень підніметься до 18−20°.

У Дніпрі в четвер вдень очікується прохолода. Вночі температура становитиме 7−9°, вдень — 16−18°.

У Харкові 19 вересня Укргідрометцентр обіцяє мінливу хмарність. Вночі термометри покажуть 6−8°, вдень — 15−17°.

На Закарпатті завтра очікується прохолодна погода і дощ. Температура повітря знизиться і вночі становитиме 6−8°, вдень — 14−16°.

У Києві 19 вересня магнітні бурі не очікується. Метеорологи попереджають про незначні хвилювання.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Україні сьогодні оголосили штормове попередження.