Новини України

Зеленський призначив колишнього заступника Кличка новим представником України в ТГК. Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/ua/n126971-zelenskyy-pryznachyv-kolyshnogo-zastupnyka-klychka-novym-predstavnykom-ukrayiny-v-tgk.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 701/2019, яким призначив екс-заступника голови Київської міської державної адміністрації Олексія Резнікова представником України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

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Відповідний указ сьогодні був опублікований на сайті глави держави.

Резніков у 2014 року отримав посаду заступника міського голови Київської міської ради. З грудня 2015 року він був радником київського міського голови з питань реформ місцевого самоврядування (на громадських засадах). З березня 2016 року його призначили на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення повноважень з питань самоврядування.

За рішенням голови КМДА Віталія Кличка Резніков був позбавлений посади у вересні 2018 року.

Нагадаємо, що 13 серпня Зеленський звільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представника України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ в Мінську.