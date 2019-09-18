Новости Украины

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Зеленский назначил бывшего заместителя Кличко новым представителем Украины в ТГК. Фото: Деловая столица

Зеленский назначил бывшего заместителя Кличко новым представителем Украины в ТГК

18 сен 2019, 15:54
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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал указ № 701/2019, которым назначил экс-заместителя главы Киевской городской государственной администрации Алексея Резникова представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

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Соответствующий указ сегодня был опубликован на сайте главы государства.

Резников в 2014 года получил должность заместителя городского головы Киевского городского совета. С декабря 2015 года он был советником киевского городского головы по вопросам реформ местного самоуправления (на общественных началах). С марта 2016 года его назначили на должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий по вопросам самоуправления.

По решению главы КГГА Виталия Кличко Резников был лишен должности в сентябре 2018 года.

Напомним, что 13 августа Зеленский освободил Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске.

Источник: Ракурс


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999

Зеленский назначил бывшего заместителя Кличко новым представителем Украины в ТГК

​Бывший заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников будет представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы

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