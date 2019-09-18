Судейский скандал: в Окружном административном суде Киева декларируют миллионные подарки и наследство, фото — "112 Украина"

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Судьи Окружного административного суда Киева (ОАКС) получили в подарок или в наследство яхты и миллионы гривен, позволяют себе за подаренные родителями деньги путешествовать по самым богатым курортам Европы.

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Об этом свидетельствует анализ деклараций судей ОАКС, который осуществил проект Bigus Инфо.

Это те же слуги Фемиды, которые когда-то запрещали Майдан, возвращали на экраны сериал «Сваты», рассматривали производства против экс-министра Ульяны Супрун и принимали решение о незаконности национализации «ПриватБанка».

Как выяснилось, вместе в прошлом году 49 судей заработали 39,4 млн грн, но четверть этой суммы (10,6 млн грн) домой принес Руслан Арсирий. Почти все эти деньги Арсирию подарила его 73-летняя мать (9,3 млн грн).

Этот судья вместе с женой держит наличными 400 тыс. долл. (более 11 млн грн). Ранее программа «Наші гроші. Досудилися» выяснила, что на месте задекларированного Арсирием домика на 65 кв. м стоит дом с собственными бассейном и часовней. Его слуга Фемиды не вносит в декларацию. Кроме того, в 2011—2014 годах судья посетил более десятка иностранных курортов. Эти путешествия якобы спонсировали его родители.

Не только родственники Арсирия помогают судьям Окружного админсуда. В 2015—2019 годах они задекларировали более 17 млн ​​грн подарков от членов семей.

В мае этого года теща судьи Кирилла Гарника подарила зятю половину квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Richmond» (общая площадь квартиры — 188 кв. м).

Судья Андрей Федорчук задекларировал 600 тыс. кв. м земли в Вышгородском районе. Она находится в собственности его жены Марии. Всего же судьи ОАКС задекларировали 750 тыс. кв. м. земли, 10 тыс. кв. м жилой недвижимости и 72 транспортных средства.

Больше других разбирается в автомобилях Богдан Санин. Он задекларировал автопарк из пяти транспортных средств. Судья ездит на Toyota Land Cruiser, его жена владеет яхтой Beneteau OC 37, катером Brig Eagle 645L, прицепом для его транспортировки и пользуется автомобилем Mini Cooper своего отца.

Только четверо судей ОАКС, если верить их декларациям, ходят пешком или ездят на велосипедах.