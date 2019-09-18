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Председательствующему судье в деле по иску Станислава Шевчука к КСУ объявлен отвод

Председательствующему судье в деле по иску Станислава Шевчука к КСУ объявлен отвод

18 сен 2019, 15:36
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В Окружном административном суде Киева (ОАСК) сегодня состоялось подготовительное заседание по иску Станислава Шевчука в Конституционный Суд Украины (КСУ) о его увольнении.

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Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Во время заседания представителями ответчика — КСУ было подано заявление об отводе судьи Андрея Федорчука от рассмотрения данного дела, которое судьей признано необоснованным, — отмечает пресс-служба суда.

Шевчук в своем иске просит признать противоправными действия КСУ о его увольнении с должности судьи этого суда, а также отменить постановление КСУ от 14 мая этого года, которым он был уволен с должности судьи.

Отмечается, что в случае, когда суд принимает решение о необоснованности отвода, производство по делу приостанавливается и этот вопрос рассматривает судья который не входит в состав суда, рассматривающего данное дело. Судью, который будет рассматривать решение об отводе, выберут с помощью автоматического распределения.

Напомним, Шевчука уволили 14 мая голосами большинства судей КСУ по инициативе комиссии по регламенту и этике, которая в своем отчете отметила системные и существенные нарушения в его работе.

Источник: Ракурс


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