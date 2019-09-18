Позов Шевчука щодо звільнення з КСУ: головуючому судді оголошено відвід

Головуючому судді у справі за позовом Станіслава Шевчука до КСУ оголошено відвід

https://racurs.ua/ua/n126969-pozov-shevchuka-schodo-zvilnennya-z-ksu-golovuuchomu-suddi-ogolosheno-vidvid.html

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У Окружному адміністративному суді Києва (ОАКС) сьогодні відбулося підготовче засідання у справі за позовом Станіслава Шевчука до Конституційного Суду України (КСУ) щодо його звільнення.

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Про це повідомляє портал «Судова влада України».

Під час засідання представниками відповідача — КСУ було подано заяву про відвід головуючого судді Андрія Федорчука від розгляду даної справи, яку суддею визнано необґрунтованою, — зазначає прес-служба суду.

Шевчук у своєму позові просить визнати протиправними дії КСУ щодо його звільнення з посади судді цього суду, а також скасувати постанову КСУ від 14 травня цього року, якою його було звільнено з посади судді.

Зазначається, що у випадку, коли суд ухвалює рішення про необґрунтованість відводу, провадження у справі призупиняється і це питання розглядає суддя котрий не входить до складу суду, що розглядає цю справу. Суддю, який розглядатиме рішення про відвід, оберуть за допомогою автоматичного розподілу.

Нагадаємо, Шевчука звільнили 14 травня голосами більшості суддів КСУ за ініціативою комісії з регламенту та етики, яка у своєму звіті відзначила системні та істотні порушення в його роботі.