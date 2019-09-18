Суддівський скандал: в Окружному адмінсуді Києва декларують мільйонні подарунки і спадщину, фото — "112 Україна"

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Судді Окружного адміністративного суду Києва (ОАКС) отримали у подарунок та у спадщину яхти і мільйони гривень, дозволяють собі за подаровані батьками гроші подорожувати по найбагатшим курортам Європи.

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Про це засвідчив аналіз декларацій суддів ОАКС, який здійснив проект Bigus Інфо.

Це ті самі слуги Феміди, які колись забороняли Майдан, повертали на екрани серіал «Свати», розглядали провадження проти екс-міністра Уляни Супрун і ухвалювали рішення про незаконність націоналізації «ПриватБанку».

Як з’ясувалося, разом торік 49 суддів заробили 39,4 млн грн, але чверть цієї суми (10,6 млн грн) додому приніс Руслан Арсірій. Майже всі ці гроші Арсірію подарувала його 73-річна матір (9,3 млн грн).

Цей суддя разом із дружиною тримає у готівці 400 тис. дол. (понад 11 млн грн). Раніше програма «Наші гроші. Досудилися» з’ясувала, що на місці задекларованої Арсірієм хатки на 65 кв. м стоїть будинок із власними басейном та капличкою. Його слуга Феміди не вносить до декларації. Крім того, у 2011−2014 роках суддя відвідав більше десятка закордонних курортів. Ці мандрівки буцімто спонсорували його батьки.

Не тільки родичі Арсірія допомагають суддям Окружного адмінсуду. У 2015−2019 роках вони задекларували понад 17 млн грн подарунків від членів родин.

У травні цього року теща судді Кирила Гарника подарувала зятеві половину квартири у житловому комплексі бізнес-класу «Richmond» (загальна площа помешкання — 188 кв. м).

Суддя Андрій Федорчук задекларував 600 тис. кв. м землі у Вишгородському районі. Вона перебуває у власності його дружини Марії. Всього ж судді ОАКС задекларували 750 тисяч кв. м. землі, 10 тис. кв. м житлової нерухомості і 72 транспортних засоби.

Найбільше знається на автомобілях Богдан Санін. Він задекларував автопарк, у якому є п’ять транспортних засобів. Суддя їздить на Toyota Land Cruiser, його дружина володіє яхтою Beneteau OC 37, катером Brig Eagle 645L, причепом для його транспортування і користується автомобілем Mini Cooper свого батька.

Тільки четверо суддів ОАКС, якщо вірити їх деклараціям, ходять пішки чи їздять на велосипедах.