Смолій фігурує у трьох провадженнях через недостовірне декларування – ЗМІ. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n127008-smoliy-figuruie-u-troh-provadjennyah-cherez-nedostovirne-deklaruvannya-zmi.html

Ракурс

Голова Національного банку Яків Смолій фігурує у трьох провадженнях через недостовірне декларування.

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Національне агентство з питань запобігання корупції передало висновки аналізу декларацій Національному антикорупційному бюро. Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на коментар керівника прес-служби НАЗК Олександра Свириденка.

НАЗК надало НАБУ доступ до декларацій Смолія. Встановлено, що у 2015, 2016 та 2017 роках він вказав недостовірні відомості про вартість частки у 3 нежитлових приміщеннях, не повідомив про корпоративні права дружини та дохід, який був нарахований йому та його дружині у вигляді процентів.

Таким чином Смолій приховав за три роки кошти на банківських рахунках та низку земельних ділянок на суму 18,3 млн грн.

Як раніше повідомляв «Ракурс», НАЗК напередодні спрямувало до суду 52 протоколи на місцевих депутатів, голів органів самоврядування та чиновників через недотримання вимог стосовно врегулювання конфлікту інтересів.