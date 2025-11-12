СБУ попередила серію терактів у Києві. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210247-fsb-rosiyi-gotuvala-seriu-teraktiv-u-metro-kyieva-i-velykyh-trc-sbu.html

Ракурс

Російська Федеральна служба безпеки готувала серію терактів у київському метро і великих ТРЦ.

Ворог планував замовні вбивства відомих українців, підриви у торговельно-розважальних центрах і на одній із станцій метро в столиці України. Організовував терористичні акти мешканець тимчасово окупованого Криму, який працював на спецслужбу РФ. Про це прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

Слідство встановило, що фігурант підшукував «однодумців» для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ. Серед них були його місцеві знайомі, які мали українське громадянство і за своїм віком не підлягали мобілізації в Україні.

Після вербування російський агент прибув до Києва через треті країни. Від окупантів він отримав координати схрону, з якого мав забрати пістолет Макарова зі спорядженим магазином. З цієї зброї він повинен був вбити медійну особу в Києві.

Також він отримав завдання від окупантів на підготовку терактів у декількох столичних ТРЦ та на станції метро. Зловмиснику дали інструкції з виготовлення саморобних бомб, які повинні були бути заховані у рюкзаках. Кожна з вибухівок мала бути обладнана мобільним, щоб активувати бомби в години пік.

В СБУ стверджують, що завчасно викрили агента і задокументувала всі його контакти з ФСБ, які відбувались через резидента з Криму. Зловмиснику заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі фігурант перебуває на окупованих територіях.

Триває розслідування щодо всіх учасників агентурної мережі ФСБ.

Нагадаємо, військова контррозвідка СБУ затримала ворожого агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на заході України. На росіян працював 20-річний мешканець Хмельниччини, якому наказали відстежити місця базування, кількість та графіки вильотів українських бойових літаків.