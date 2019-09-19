У "підривника" моста в Києві не було політичних умов — Крищенко. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n127020-u-pidryvnyka-mosta-v-kyievi-ne-bulo-politychnyh-umov-kryschenko.html

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Олексій Белько, учасник бойових дій на Донбасі, який напередодні заявив про плани підірвати міст Метро в Києві, не висував під час переговорів жодних політичних умов.

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Як розповів під час сьогоднішньої прес-конференції в Києві керівник столичної поліції Андрій Крищенко, у чоловіка була психологічна травма.

За словами Крищенка, з Белько вела переговори його дівчина. Спілкування у них було «сумбурним», зазначив керівник поліції Києва.

До цього призвели якісь життєві труднощі, ще щось наклалося, це визначатимуть фахівці, психологи, — сказав він.

Крищенко зазначив, що поліція відклала рішення про вогонь на ураження, так як чоловік не стріляв по людях. При цьому у нього з собою був карабін і помпова рушниця, з якої він вів вогонь по поліцейському дрону.

У свою чергу міністр у справах ветеранів Оксана Коляда заявила, що Белько попросив вибачення у жителів Києва за незручності. Він зізнався, що не збирався підривати міст. Психологам і своєму адвокату чоловік сказав, що на такий крок він пішов через проблеми з працевлаштуванням. Також у нього були фінансові проблеми і розбіжності з дівчиною

Водночас у міністерстві не стали виправдовувати вчинок ветерана, але готові робити все, щоб захистити його права.

Нагадаємо, що вчора 42-річний чоловік під’їхав на міст Метро на автомобілі Opel і погрожував підірвати його. Через кілька годин Белько затримали і вивели з мосту. Під час спецоперації ніхто не постраждав, але в Києві фіксували транспортний колапс. У поліції заявили, що не будуть висувати йому звинувачення в тероризмі.