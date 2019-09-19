Закатували до смерті: на Черкащині затримали підозрюваних у вбивстві. Фото: ИА Regnum

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Двох жителів Черкас затримали за підозрою у катуванні та вбивстві двох чоловіків.

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Зловмисники збиралися втекти до іншої країни, але не встигли. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та оголошення їм підозри. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Зазначається, що тіла вбитих чоловіків виявили вчора близько 2.00 ночі у полі біля автодороги «Київ-Знам'янка». На їхніх тілах були виявлені множинні колото-різані рани та сліди від ударів.

Коли правоохоронці намагалися встановити вбивць, вони почали перевірку найближчого кола спілкування потерпілих. Тоді стало відомо, що у них незадовго до вбивства був конфлікт з двома чоловіками. Правоохоронці затримали підозрюваних, коли стало відомо, що вони хочуть покинути територію країни.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні сталося потрійне вбивство на АЗС у Миколаївській області.