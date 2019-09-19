Новини України

Кремль прокоментував застосування "формули Штайнмайера". Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n127018-kreml-prokomentuvav-zastosuvannya-formuly-shtaynmayera.html

Ракурс

Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна, заявив, що Україна нібито погоджувалася на «формулу Штайнмайера» по Донбасу, але тепер висуває додаткові умови для її реалізації.

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У Кремлі вирішили, що умови України щодо проведення місцевих виборів на Донбасі «не укладаються в рамки домовленостей, що були раніше». Про це сьогодні Пєсков сказав журналістам, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Законні вимоги України по організації прозорих виборів на окупованій частині Донбасу Пєсков назвав «новою позицією для всіх країн, які раніше погоджувалися з цією формулою».

При цьому Пєсков заявив про плани «продовжувати роботу в даному напрямку», але традиційно звинуватив українську сторону в гальмуванні питання.

Водночас спікер Путіна не зміг дати точної відповіді на питання про те, яким чином вимоги України, про які він говорив, можуть вплинути на подальший розвиток подій на Донбасі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко прокоментував реалізацію так званої формули Штайнмайера і розкрив деталі домовленостей.​