Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Кремль прокомментировал применение "формулы Штайнмайера". Фото: РИА Новости

Кремль прокомментировал применение «формулы Штайнмайера»

19 сен 2019, 14:46
999

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил, что Украина ранее якобы соглашалась на «формулу Штайнмайера» по Донбассу, но теперь выдвигает дополнительные условия для ее реализации.

Loading...

В Кремле решили, что условия Украины относительно проведения местных выборов на Донбассе «не укладываются в рамки ранее имевшихся договоренностей». Об этом сегодня Песков сказал журналистам, сообщает «Интерфакс-Украина».

Законные требования Украины по организации прозрачных выборов на оккупированной части Донбасса Песков назвал «новой позицией для всех стран, которые ранее соглашались с этой формулой».

При этом Песков заявил о планах «продолжать работу в данном направлении», но традиционно обвинил украинскую сторону в торможении вопроса.

В то же время спикер Путина не смог дать точного ответа на вопрос о том, каким образом требования Украины, о которых он говорил, могут повлиять на дальнейшее развитие событий на Донбассе.

Как ранее сообщал «Ракурс», министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал реализацию так называемой формулы Штайнмайера и раскрыл детали договоренностей.​


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Аттестация, новая структура и приостановление работы КДКП: Рада запустила реформу прокуратуры

Рада приняла законопроект, который запускает реформу прокуратуры в Украине. Она предусматривает аттестацию прокуроров, создание новой структуры в ведомстве и приостановление работы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

Новости Украины
11:46
Новости партнеров
Загрузка...