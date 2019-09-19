Новости Украины

Кремль прокомментировал применение "формулы Штайнмайера". Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n127018-kreml-prokommentiroval-primenenie-formuly-shtaynmayera.html

Ракурс

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил, что Украина ранее якобы соглашалась на «формулу Штайнмайера» по Донбассу, но теперь выдвигает дополнительные условия для ее реализации.

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В Кремле решили, что условия Украины относительно проведения местных выборов на Донбассе «не укладываются в рамки ранее имевшихся договоренностей». Об этом сегодня Песков сказал журналистам, сообщает «Интерфакс-Украина».

Законные требования Украины по организации прозрачных выборов на оккупированной части Донбасса Песков назвал «новой позицией для всех стран, которые ранее соглашались с этой формулой».

При этом Песков заявил о планах «продолжать работу в данном направлении», но традиционно обвинил украинскую сторону в торможении вопроса.

В то же время спикер Путина не смог дать точного ответа на вопрос о том, каким образом требования Украины, о которых он говорил, могут повлиять на дальнейшее развитие событий на Донбассе.

Как ранее сообщал «Ракурс», министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал реализацию так называемой формулы Штайнмайера и раскрыл детали договоренностей.​