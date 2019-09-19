Под Киевом полиция обыскивает трех застройщиков, они нанесли ущерб на 80 млн грн. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/n127017-pod-kievom-policiya-obyskivaet-treh-zastroyschikov-oni-nanesli-uscherb-na-80-mln-grn.html

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В Ирпене правоохранители обыскивают застройщиков ЖК «Фрешсити», «Панорамный 2» и «Княжий двор». Их подозревают в мошенничестве, в результате которого пострадали более 1,5 тыс. человек и был нанесен ущерб более 80 млн грн.

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Злоумышленникам инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Об этом сообщает глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

Правоохранители планируют объявить о подозрении двум лицам, которые выполняли роли бухгалтера и директора. Они принимали у пострадавших средства якобы для строительства указанных ЖК. Также планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Отмечается, что основной организатор пока скрывается за границей. Правоохранители готовят ему сообщение о подозрении заочно и планируют объявить в международный розыск.

Напомним, в августе в рамках этого расследования проводили обыски в Ирпенском городском совете.