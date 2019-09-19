Під Києвом поліція обшукує трьох забудовників, вони завдали збитки на 80 млн грн. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n127017-pid-kyievom-policiya-obshukuie-troh-zabudovnykiv-vony-zavdaly-zbytky-na-80-mln-grn.html

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В Ірпені правоохоронці обшукують забудовників ЖК «Фрешсіті», «Панорамний 2» та «Княжий двір». Їх підозрюють у шахрайстві, внаслідок якого постраждали понад 1,5 тис. осіб та були завдані збитки на понад 80 млн грн.

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Зловмисникам інкримінують злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Про це повідомляє голова поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook.

Правоохоронці мають оголосити про підозру двом особам, які виконували ролі бухгалтера та директора. Вони приймали у постраждалих кошти нібито для будування вказаних ЖК. Також планують звернутися до суду з клопотанням щодо обрання їм запобіжного заходу.

Зазначається, що основний організатор наразі переховується за кордоном. Правоохоронці готують йому повідомлення про підозру заочно та планують оголосити в міжнародних розшук.

Нагадаємо, у серпні у рамках цього розслідування проводили обшуки в Ірпінській міській раді.