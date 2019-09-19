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Мінеру мосту Метро не висуватимуть звинувачень в тероризмі, фото — Нацполіція

Мінеру київського мосту Метро не висуватимуть звинувачень в тероризмі

19 вер 2019, 14:41
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Мінеру мосту Метро в Києві Олексію Бельку не висуватимуть звинувачень в тероризмі.

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Про це на брифінгу в Головному управлінні поліції столиці повідомив його очільник Вадим Крищенко.

З прокуратурою погоджено повідомлення йому підозри у хуліганстві та неправдивому повідомленні про мінування, — заявив Крищенко.

Йдеться про ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 259 (неправдиве повідомлення про замінування) КК України. Покарання, яке загрожує Олексію Белько, — від 3 до 7 років. Учора правоохоронці попередньо кваліфікували інцидент як підготовку до теракту.

Белько перебуває в СІЗО, з ним тривають слідчі дії, було проведено кілька невідкладних обшуків у місцях можливого і фактичного проживання, а також в автомобілі. Утім, нічого кримінального (зброї чи вибухівки) силовики не виявили. У Белька взяли аналізи на перевірку щодо вмісту алкоголю і наркотиків, їхні результати оголосять згодом.

Нагадаємо, що учора по обіді 42-річний чоловік під’їхав на міст Метро в автомобілі Opel і погрожував його підірвати. Через декілька годин Белька затримали і вивели з моста. Під час спецоперації ніхто не постраждав, але у Києві фіксували транспортний колапс.

Джерело: Ракурс


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