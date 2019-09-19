Минеру моста Метро не будут выдвигать обвинения в терроризме, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n127016-mineru-kievskogo-mosta-metro-ne-budut-vydvigat-obvineniya-v-terrorizme.html

Ракурс

Минеру моста Метро в Киеве Алексею Белько не будут выдвигать обвинений в терроризме.

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Об этом на брифинге в Главном управлении полиции столицы сообщил его глава Вадим Крищенко.

С прокуратурой согласовано сообщение ему подозрения в хулиганстве и ложном сообщении о минировании, — заявил Крищенко.

Речь идет о ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 259 (ложное сообщение о заминировании) УК Украины. Наказание, которое грозит Алексею Белько, — от 3 до 7 лет. Вчера правоохранители предварительно квалифицировали инцидент как подготовку к теракту.

Белько находится в СИЗО, с ним проводятся следственные действия, было проведено несколько неотложных обысков в местах возможного и фактического проживания, а также в автомобиле. Впрочем, ничего криминального (оружия или взрывчатки) силовики не обнаружили. У Белько взяли анализы на проверку содержания алкоголя и наркотиков, их результаты объявят позже.

Напомним, что вчера после обеда 42-летний мужчина подъехал на мост Метро в автомобиле Opel и угрожал его взорвать. Через несколько часов Белько задержали и вывели с моста. Во время спецоперации никто не пострадал, но в Киеве фиксировали транспортный коллапс.