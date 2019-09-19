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Заминирование моста Метро: трансляция брифинга в полиции Киева, фото — Нацполиция
Полиция Киева рассказывает о задержании минера Белько (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n127015-policiya-kieva-rasskazyvaet-o-zaderjanii-minera-belko-translyaciya.htmlРакурс
Полиция Киева 19 сентября проводит брифинг для прессы о задержании в столице вечером 18 сентября Алексея Белько. Общаться с медиа пришел начальник столичного управления Андрей Крищенко.
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Бывшего военнослужащего ВСУ, уроженца Крыма задержали спецназовцы на мосту Метро.
Напомним, что вчера после обеда 42-летний мужчина подъехал на мост Метро в автомобиле Opel и угрожал его взорвать. Через несколько часов Белько задержали и вывели из моста. Во время спецоперации никто не пострадал, но в Киеве фиксировали транспортный коллапс.
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