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Ракурс
Заминирование моста Метро: трансляция брифинга в полиции Киева, фото — Нацполиция

Полиция Киева рассказывает о задержании минера Белько (ТРАНСЛЯЦИЯ)

19 сен 2019, 14:28
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Полиция Киева 19 сентября проводит брифинг для прессы о задержании в столице вечером 18 сентября Алексея Белько. Общаться с медиа пришел начальник столичного управления Андрей Крищенко.

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Бывшего военнослужащего ВСУ, уроженца Крыма задержали спецназовцы на мосту Метро.

Напомним, что вчера после обеда 42-летний мужчина подъехал на мост Метро в автомобиле Opel и угрожал его взорвать. Через несколько часов Белько задержали и вывели из моста. Во время спецоперации никто не пострадал, но в Киеве фиксировали транспортный коллапс.

Источник: Ракурс


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