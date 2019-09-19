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Реформа госслужбы: Рада приняла закон о перезагрузке власти, фото — Слово правды
Ликвидация рангов, упрощение увольнения и контракты: Рада приняла закон о реформе госслужбыhttps://racurs.ua/n127005-likvidaciya-rangov-uproschenie-uvolneniya-i-kontrakty-rada-prinyala-zakon-o-reforme-gosslujby.htmlРакурс
Верховная Рада 19 сентября приняла в целом законопроект № 1066 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти». Новация упрощает процедуру приема и увольнения на работу чиновников и вводит контрактную государственную службу.
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За это решение проголосовали 228 нардепов. Законопроект поступил в парламент в конце августа. В первом чтении за него проголосовали 273 народных депутата. Этим законопроектом вносятся изменения в законы «О центральных органах исполнительной власти», «О Кабинете министров Украины», «О государственной службе», а также в ряд других нормативных актов, связанных с деятельностью государственных служащих.
Предложенные изменения касаются ограничения действия законодательства о труде на государственную службу, упрощения порядка принятия на государственную службу и увольнения, повышения ответственности государственных служащих за достижение результатов своей деятельности. Устраняются лишние промежуточные органы обжалования, кроме безусловного права на судебное обжалование.
Закон вводит контрактную государственную службу. В общих чертах государственную службу ждут следующие изменения:
- уменьшение роли Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в предоставлении предложений относительно назначения и увольнения государственных служащих категории «А»;
- частичная отмена норм общего трудового законодательства на законодательство относительно труда лиц, представляющих государство;
- ликвидация понятия «работники государственных органов, исполняющие функции по обслуживанию»;
- ликвидация рангов. Должности государственной службы в государственных органах будут подразделяться на категории и подкатегории в зависимости от порядка назначения, характера и объема полномочий, содержания работы и ее влияния на принятие окончательного решения, степени должностной ответственности, необходимого уровня квалификации и профессиональных компетенций госслужащих;
- ликвидируется промежуточное рассмотрение жалобы о нарушенном праве на государственную службу. При наличии такой жалобы руководитель государственной службы обязан не позднее 20 календарных дней со дня получения жалобы предоставить госслужащему письменный ответ;
- ликвидируются надбавки за ранг государственного служащего, выплаты за дополнительную нагрузку в связи с выполнением обязанностей временно отсутствующего госслужащего в размере 50% его должностного оклада;
- введение контрактной формы прохождения государственной службы. Заключать и расторгать контракты о прохождении государственной службы будет руководитель государственной службы в порядке, предусмотренном Кабмином;
- заработная плата государственного служащего будет состоять только из должностного оклада, надбавки за выслугу лет и премии.
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