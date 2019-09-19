Реформа госслужбы: Рада приняла закон о перезагрузке власти, фото — Слово правды

https://racurs.ua/n127005-likvidaciya-rangov-uproschenie-uvolneniya-i-kontrakty-rada-prinyala-zakon-o-reforme-gosslujby.html

Ракурс

Верховная Рада 19 сентября приняла в целом законопроект № 1066 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти». Новация упрощает процедуру приема и увольнения на работу чиновников и вводит контрактную государственную службу.

Loading...

За это решение проголосовали 228 нардепов. Законопроект поступил в парламент в конце августа. В первом чтении за него проголосовали 273 народных депутата. Этим законопроектом вносятся изменения в законы «О центральных органах исполнительной власти», «О Кабинете министров Украины», «О государственной службе», а также в ряд других нормативных актов, связанных с деятельностью государственных служащих.

Предложенные изменения касаются ограничения действия законодательства о труде на государственную службу, упрощения порядка принятия на государственную службу и увольнения, повышения ответственности государственных служащих за достижение результатов своей деятельности. Устраняются лишние промежуточные органы обжалования, кроме безусловного права на судебное обжалование.

Закон вводит контрактную государственную службу. В общих чертах государственную службу ждут следующие изменения: