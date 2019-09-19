Порт "Южный": чиновников уличили в хищении государственных средств. Фото: UA.NEWS

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В Одесской области чиновников государственного предприятия «Морской торговый порт Южный» уличили в хищении бюджетных средств.

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Злоумышленники при покупке завысили стоимость тепловозов на 23 млн грн. об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Установлено, что в 2018 году чиновники заключили договор на поставку двух тепловозов. По документам их стоимость составляла 26 млн грн и руководство порта перечислило поставщику аванс в размере 13 млн грн (50% стоимости).

Однако профильные эксперты отмечают, что реальная стоимость тепловозов составляет около 3 млн грн, так как перед поставкой в ​​Украину их списали с баланса железной дороги одной из стран СНГ из-за неудовлетворительного технического состояния.

Отметим, что тепловозы на баланс порта так и не передали, хотя поставка должна была быть в октябре прошлого года. Потраченные средства предприятию также не вернули

Действия злоумышленников снизили конкурентоспособность государственного портового оператора, а также доходы и отчисления в бюджеты.

Во время обысков оперативники изъяли документацию, подтверждающую проведение противоправной сделки. Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, чиновников Госэкоинспекции Украины и коммерсантов уличили в хищении 15 млн грн на схеме утилизации опасных отходов.