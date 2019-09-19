Порошенко раскритиковал подготовку к подписанию "формулы Штайнмайера", фото — Минобороны

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Пятый президент Украины, народный депутат Верховной Рады девятого созыва Петр Порошенко жестко раскритиковал планы действующей власти присоединиться к плану урегулирования ситуации на Донбассе, который известен как «формула Штайнмайера».

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Порошенко в Твиттер заявил, что перед тем, как проводить переговоры в Минске и обсуждать «формулу Штайнмайера» и отвода войск, которые отсутствуют в минских договоренностях, надо добиться выполнения собственно этих соглашений, под которым стоят подписи представителей России.

Войска не Украина должна сейчас отводить, а РФ освободить 2,5 тыс. кв. км. нашей территории, как говорит Минск. Это стоит напомнить россиянам, вместо того, чтобы показывать отвод войск с нашей земли и поддерживать несуществующие формулы, — заявил Порошенко.

Он считает, что сегодня демонстрировать российскому президенту Путину свои дружеские отношения — не то, в чем сегодня нуждается Украина и международная коалиция в поддержку Украины.

Порошенко призывает представителей власти поставить себя на место военнослужащих.

Сколько крови было пролито, чтобы освободить население пунктов, которые находятся в серой зоне? Поставьте себя на место людей, проживающих сейчас в населенных пунктах, из которых будет выведен защитный элемент в виде ВСУ, — заявил экс-президент.

Порошенко не может представить, каким образом в случае отвода украинских войск будет обеспечена защита, оказание медицинской помощи, доставка в школу. Поэтому он настаивает на том, чтобы требовать приянтия решения Совета безопасности ООН относительно миротворческой миссии.

Подчеркиваю, не российской миротворческой миссии, потому что это только россияне ее называют миротворческой, а весь мир называет их оккупационными войсками — в Приднестровье, в Осетии, в Абхазии, — считает экс-президент.

По его мнению, миротворцы сначала должны разоружить незаконные вооруженные формирования, впоследствии должны осуществиться вывод тяжелой техники и артиллерии, взятие под контроль всей украино-российской границы.

Напомним, вчера Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины, рассказал, что согласился на реализацию на оккупированной части Донбасса так называемой «формулы Штайнмайера» во время встречи советников 2 сентября.