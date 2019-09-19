Порошенко розкритикував підготовку до підписання "формули Штанмайера", фото — Міноборони

https://racurs.ua/ua/n127013-poroshenko-rozkrytykuvav-pidgotovku-do-pidpysannya-formuly-shtanmayera.html

Ракурс

П’ятий президент України, народний депутат Верховної Ради дев’ятого скликання Петро Порошенко жорстко розкритикував плани чинної влади приєднатися до плану урегулювання ситуації на Донбасі, який відомий як «формула Штанмайера».

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Порошенко у Твіттер заявив, що перед тим, як проводити переговори у Мінську та обговорювати «формулу Штайнмайєра» і відведення військ, які відсутні у мінських угодах, треба добитися виконання власне цих угод, під яким стоять підписи представників Росії.

Війська не Україна зараз має відводити, а РФ має звільнити 2,5 тис. кв. км. нашої території, як засвідчив Мінськ. Це варто нагадати росіянам, замість того, щоб показувати відведення військ з нашої землі чи підтримувати неіснуючі формули, — заявив Порошенко.

Він вважає, що сьогодні демонструвати російському президенту Путіну свої дружні відносини — не те, чого сьогодні потребує Україна і міжнародна коаліція на підтримку України.

Порошенко закликає представників влади поставити себе на місце військовослужбовців.

Скільки крові було пролито, щоб звільнити населення пунктів, які знаходяться у сірій зоні? Поставте себе на місце людей, які проживають зараз у населених пунктах, з яких буде виведений захисний елемент у вигляді ЗСУ, — заявив екс-президент.

Порошенко не може уявити, яким чином у випадку відведення українських військ буде забезпечений захист, надання медичної допомоги, доставка до школи. Тому він наполягає на тому, щоб вимагати рішення Ради безпеки ООН щодо миротворчої місії.

Наголошую, не російської миротворчої місії, бо це тільки росіяни її називають миротворчою, а весь світ називає їх окупаційними військами — у Придністров’ї, в Осетії, в Абхазії, — вважає екс-президент.

На його думку, миротворці спочатку мусять роззброїти незаконні збройні формування, згодом має здійснитися виведення важкої техніки і артилерії та взяття під контроль усього україно-російського кордону.

Нагадаємо, вчора Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України, розповів, що погодився на реалізацію на окупованій частині Донбасу так званої «формули Штайнмаєра» під час зустрічі радників 2 вересня.