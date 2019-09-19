Порт "Южний": посадовців викрили на розкраданні державних коштів. Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n127014-port-ujnyy-posadovciv-vykryly-na-rozkradanni-derjavnyh-koshtiv.html

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В Одеській області чиновників державного підприємства «Морський торговельний порт Южний» викрили на розкраданні бюджетних коштів.

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Зловмисники під час покупки завищили вартість тепловозів на 23 млн грн. про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Встановлено, що у 2018 році чиновники уклали договір на постачання двох тепловозів. За документами їхня вартість становила 26 млн грн і керівництво порту перерахувало постачальнику аванс у розмірі 13 млн грн (50% вартості).

Однак профільні експерти зазначають, що реальна вартість тепловозів становить близько 3 млн грн, так як перед постачанням до України їх списали з балансу залізниці однієї з країн СНД через незадовільний технічний стан.

Зазначимо, що тепловози на баланс порту так і не передали, хоча поставка мала бути у жовтні минулого року. Витрачені кошти підприємству також не повернули

Дії зловмисників знизили конкурентоспроможність державного портового оператора, а також доходи та відрахування до бюджетів.

Під час обшуків оперативники вилучили документацію, яка підтверджує проведення протиправної оборудки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, чиновників Держекоінспекції України і комерсантів викрили на розкраданні 15 млн грн на схемі утилізації небезпечних відходів.