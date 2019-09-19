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Замінування мосту Метро: трансляція брифінга у поліції Києва, фото — Нацполіція
Поліція Києва розповідає про затримання мінера Белька (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n127015-policiya-kyieva-rozpovidaie-pro-zatrymannya-minera-belka-translyaciya.htmlРакурс
Поліція Києва 19 вересня проводить брифінг для преси щодо затримання в столиці увечері 18 вересня Олексія Белька. Спілкуватися з медіа прийшов начальник столичного управління Андрій Крищенко.
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Колишнього військовослужбовця ЗСУ, уродженця Криму Белька затримали спецпризначенці на мосту Метро.
Нагадаємо, що учора по обіді 42-річний чоловік під’їхав на міст Метро в автомобілі Opel і погрожував його підірвати. Через декілька годин Белька затримали і вивели з моста. Під час спецоперації ніхто не постраждав, але у Києві фіксували транспортний колапс.
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