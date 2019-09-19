Замучили насмерть: в Черкасской области задержали подозреваемых в убийстве. Фото: ИА Regnum

https://racurs.ua/n127019-zamuchili-nasmert-v-cherkasskoy-oblasti-zaderjali-podozrevaemyh-v-ubiystve-foto-18.html

Ракурс

Двух жителей Черкасс задержали по подозрению в пытках и убийстве двух мужчин.

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Злоумышленники собирались убежать в другую страну, но не успели. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления им подозрения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Отмечается, что тела убитых мужчин обнаружили вчера около 2.00 ночи в поле у ​​автодороги «Киев-Знаменка». На их телах были обнаружены множественные колото-резаные раны и следы от ударов.

Когда правоохранители пытались установить убийц, они начали проверку ближайшего круга общения потерпевших. Тогда стало известно, что у них незадолго до убийства был конфликт с двумя мужчинами. Правоохранители задержали подозреваемых, когда стало известно, что они хотят покинуть территорию страны.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне произошло тройное убийство на АЗС в Николаевской области.