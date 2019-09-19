У "подрывника" моста в Киеве не было политических условий — Крищенко. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n127020-u-podryvnika-mosta-v-kieve-ne-bylo-politicheskih-usloviy-krischenko.html

Ракурс

Алексей Белько, участник боевых действий на Донбассе, который накануне заявил о планах взорвать мост Метро в Киеве, не выдвигал во время переговоров никаких политических условий.

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Как рассказал во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве руководитель столичной полиции Андрей Крищенко, у мужчины была психологическая травма.

По словам Крищенко, с Белько вела переговоры его девушка. Общение у них было «сумбурным», отметил руководитель полиции Киева.

К этому привели какие-то жизненные трудности, еще что-то наложилось, это будут определять специалисты, психологи, — сказал он.

Крищенко отметил, что полиция отложила решение об огне на поражение, так как мужчина не стрелял по людям. При этом у него с собой был карабин и помповое ружье, из которого он вел огонь по полицейскому дрону.

В свою очередь министр по делам ветеранов Оксана Коляда заявила, что Белько попросил прощения у жителей Киева за неудобства. Он признался, что не собирался взрывать мост. Психологам и своему адвокату мужчина сказал, что на такой шаг он пошел из-за проблем с трудоустройством. Также у него были финансовые проблемы и разногласия с девушкой

В то же время в министерстве не стали оправдывать поступок ветерана, но готовы делать все, чтобы защитить его права.

Напомним, что вчера 42-летний мужчина подъехал на мост Метро в автомобиле Opel и угрожал его взорвать. Через несколько часов Белько задержали и вывели с моста. Во время спецоперации никто не пострадал, но в Киеве фиксировали транспортный коллапс. В полиции заявили, что не будут выдвигать ему обвинения в терроризме.