Мінера мосту Метро візьме на поруки Аваков. Фото: Бизнес.медиа

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков хоче взяти на поруки мінера столичного мосту Метро колишнього старшого сержанта Олексія Белька.

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За словами Авакова, він хоче звернутися до суду з клопотанням про мінімальне покарання для Белька. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

Аваков зазначає, що Белько був у стані наркотичного сп’яніння, і хоче допомогти мінеру пройти курс реабілітації від наркотиків.

Хочу, щоб з’явився шанс у цієї людини. Шанс почати заново і жити нормальним життям, — заявив Аваков.

Нагадаємо, напередодні у Києві перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Правоохоронці провели спецоперацію, а спецназ затримав мінера. На час проведення оперативного плану рух на мосту був перекритий.

Виявилося, що зловмисником був 42-річний виходець із Криму. Він попросив пробачення у жителів Києва та заявив, що не збирався підривати міст.

Правоохоронці вирішили не звинувачувати Белька у тероризмі. Слідчий має узгодити призначення йому психіатричної експертизи.

Нагадаємо, Белько не висував політичних вимог, а має психологічну травму.