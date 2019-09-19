Минера моста Метро возьмет на поруки Аваков. Фото: Бизнес.медиа

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Министр внутренних дел Арсен Аваков хочет взять на поруки минера столичного моста Метро бывшего старшего сержанта Алексея Белько.

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По словам Авакова, он хочет обратиться в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Аваков отмечает, что Белько был в состоянии наркотического опьянения, и хочет помочь минеру пройти курс реабилитации от наркотиков.

Хочу, чтобы появился шанс у этого человека. Шанс начать заново и жить нормальной жизнью, — заявил Аваков.

Напомним, накануне в Киеве перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Правоохранители провели спецоперацию, а спецназ задержал минера. На время проведения оперативного плана движение на мосту было перекрыто.

Оказалось, что злоумышленником был 42-летний выходец из Крыма. Он попросил прощения у жителей Киева и заявил, что не собирался подрывать городов.

Правоохранители решили не обвинять Бельков терроризме. Следователь должен согласовать назначение ему психиатрической экспертизы.

Напомним, Белько не предъявлял политических требований, а имеет психологическую травму.