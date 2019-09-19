ДТП у Черкаській області. Фото: ГУ Нацполіції області

https://racurs.ua/ua/n127023-dtp-iz-marshrutkou-u-cherkaskiy-oblasti-postrajdaly-10-osib-policiya-vidkryla-kryminalne.html

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Дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та рейсового автобуса сталася у Черкаській області.

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Автопригода відбулася ввечері 18 вересня на автодорозі «Канів-Чигирин-Кременчук». Близько 18.00 зіткнулися автомобіль BMW та рейсовий автобус. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження дістали 10 осіб. Серед постраждалих восьмеро дорослих та двоє дітей. Про це 19 вересня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 16 вересня в Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох маршруток. Виявилося, що водій одного з автобусів не обрав безпечний інтервал руху і врізався в іншу маршрутку. Внаслідок аварії постраждали 19 осіб.