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ДТП у Черкаській області. Фото: ГУ Нацполіції області

ДТП із маршруткою у Черкаській області: постраждали 10 осіб, поліція відкрила провадження (ФОТО)

19 вер 2019, 15:47
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Дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та рейсового автобуса сталася у Черкаській області.

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Автопригода відбулася ввечері 18 вересня на автодорозі «Канів-Чигирин-Кременчук». Близько 18.00 зіткнулися автомобіль BMW та рейсовий автобус. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження дістали 10 осіб. Серед постраждалих восьмеро дорослих та двоє дітей. Про це 19 вересня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

ДТП у Черкаській області. Фото: ГУ Нацполіції області

ДТП у Черкаській області. Фото: ГУ Нацполіції області

Нагадаємо, 16 вересня в Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох маршруток. Виявилося, що водій одного з автобусів не обрав безпечний інтервал руху і врізався в іншу маршрутку. Внаслідок аварії постраждали 19 осіб.

Джерело: Ракурс


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