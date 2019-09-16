Масштабна ДТП на Одещині: два десятки постраждалих. Фото: Лента новостей Одессы

https://racurs.ua/ua/n126835-masshtabna-dtp-na-odeschyni-dva-desyatky-postrajdalyh-foto.html

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ДТП в Одеській області за участю двох маршруток сталася сьогодні, 16 вересня. Як наслідок, постраждали 19 осіб, але кількість постраждалих може зрости, оскільки інформація ще уточнюється.

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Аварія трапилася в селі Шабо Білгород-Дністровського району, повідомляє прес-служба облуправління Нацполіції.

За попередньою інформацією, водій одного з автобусів не обрав безпечний інтервал руху і врізався в іншу маршрутку.

Всі постраждалі доставлені до медустанов із травмами різного ступеня тяжкості. Деталі й обставини ДТП з’ясовує поліція. Вирішується питання про порушення кримінального провадження на фактом порушення правил дорожнього руху (ст. 286 КК України).

Нагадаємо, що на початку вересня у Львівській області автобус, в якому перебували 49 дітей і четверо дорослих із Чернігівської області, потрапив у ДТП. Як наслідок, постраждали 12 дітей і обидва водії, один із яких згодом помер.