Нова Рада: депутат зі «Слуги народу» прийшла у парламент із дорогою сумкою, фото — Фейсбук А.Стешенко

https://racurs.ua/ua/n127022-zelena-knopka-zi-slugy-narodu-pryyshla-u-radu-iz-dorogou-sumkou-foto.html

Ракурс

Народний депутат із фракції партії «Слуга народу» Олена Криворучкіна 19 вересня прийшла до Ради із сумкою, яка коштує половину депутатської зарплати.

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Відповідні фото у Фейсбук оприлюднила журналіст Анна Стешенко. Криворучкіна тримає у руці аксесуар бренду МК, який коштує трохи менше 10 тис. грн.

Це майже половина депутатської зарплати. Під час роботи в парламенті від покупки нової моделі сумочки цього бренду доведеться якийсь час відмовлятися, — написала журналіст.

Криворучкіна не вперше перебуває у фокусі ЗМІ в Раді. Раніше медіа зафільмували її інтимне листування. Після голосування за законопроект про зняття депутатської недоторканості Криворучкіна повідомила за допомогою смартфона про це співрозмовникові у месенджері Telegram.

Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради, — написала тоді нардеп абоненту, який перед цим назвав її «зеленною кнопочкою».

На дочасних парламентських виборах Криворучкіна балотувалася на окрузі № 32 у Кривому Розі. ЗМІ повідомляли, що вона є кумою дружини народного депутата Юрія Корявченкова (актор Юзик зі студії «Квартал 95»).