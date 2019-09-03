Олена Криворучкіна, фото: «Слуга Народу – Олена Криворучкіна – Округ 32»

https://racurs.ua/ua/n126280-intymne-lystuvannya-deputata-vid-slugy-narodu-potrapylo-v-pole-zoru-jurnalistiv-foto.html

Ракурс

Інтимне листування народного депутата Олени Криворучкіної, члена фракції «Слуга народу», зафільмували журналісти, котрі перебувають у парламенті.

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Про це повідомляє видання «Страна».

Після голосування за законопроект про зняття депутатської недоторканості Криворучкіна вирішила за допомогою смартфону повідомити про це співрозмовникові, позначеному у популярному інтернет-месенджері Telegram як «Любимий».

Зазначається, що абонент «Любимий» писав свої повідомлення транслітом (латинськими літерами).

Коханий: Кнопочка зелена, де ти? Лєн, розлюбила мене, напевно.

Криворучкина: Я люблю тебе. Сильно, сильно, сильно. Навіть не сподівайся, що розлюбила.

Коханий: Кнопочка любить я знаю. А ти не знаю.

Криворучкина: Знаєш, знаєш.

Коханий: Лєн, ти де?

Криворучкіна: Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради.

Після цього Криворучкіна перевернула свій смартфон.

На цьогорічних парламентських виборах Криворучкіна балотувалася на окрузі № 32 у Кривому Розі. ЗМІ повідомляли, що вона є кумою дружини народного депутата Юрія Корявченкова (також відомого як Юзик зі студії «Квартал 95»).

Нагадаємо, кілька днів тому журналісти зафільмували нецензурне листування народного депутата від «Слуги народу» Михайла Радуцького.