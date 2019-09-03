Елена Криворучкина, фото: «Слуга Народу – Елена Криворучкина – Округ 32»

https://racurs.ua/n126280-intimnaya-perepiska-deputata-ot-slugi-naroda-popala-v-pole-zreniya-jurnalistov-foto.html

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Интимная переписка народного депутата Елены Криворучкиной, члена фракции «Слуга народа», сняли журналисты, находящиеся в парламенте.

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Об этом сообщает издание «Страна».

После голосования за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Криворучкина решила с помощью смартфона сообщить об этом собеседнику, обозначенному в популярном интернет-мессенджере Telegram как «Любимый».

Отмечается, что абонент «Любимый» писал свои сообщения транслитом (латинскими буквами).

Любимый: Кнопочка зеленая, где ты? Лен, разлюбила меня, наверное.

Криворучкина: Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Любимый: Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю.

Криворучкина: Знаешь, знаешь.

Любимый: Лен, ты где?

Криворучкина: Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

После этого Криворучкина перевернула свой смартфон.

На парламентских выборах Криворучкина баллотировалась в округе № 32 в Кривом Роге. СМИ сообщали, что она является кумой жены народного депутата Юрия Корявченкова (также известного как Юзик из студии «Квартал 95»).

Напомним, несколько дней назад журналисты сняли нецензурную переписку народного депутата от «Слуги народа» Михаила Радуцкого.