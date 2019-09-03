Тимошенко не явилась в Раду из-за смерти сестры. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n126279-timoshenko-ne-yavilas-v-radu-iz-za-smerti-sestry.html

Ракурс

Юлия Тимошенко, лидер фракции «Батькивщина», пропустила сегодняшние заседания Верховной Рады по причине поездки в Днепр на похороны двоюродной сестры Татьяны Шараповой.

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Родственница Тимошенко умерла в возрасте 48 лет, сообщает «Страна» со ссылкой на собственные источники.

Собеседник сообщил, что Шарапова ничем серьезным не болела, но недавно у нее случился обморок, после чего женщина впала в кому и в итоге умерла. Прощание с ней состоялось сегодня утром в театре им. Шевченко.

Слова соболезнования Тимошенко и ее близким выразил однопартиец Валентин Наливайченко. При этом он не стал уточнять, что именно случилось в семье политика.

Также соболезнования матери Шараповой, которая приходится тетей Тимошенко, выразила днепропетровская районная организация ВО «Батькивщина».

Напомним, что в январе 2018 года стало известно о смерти 49-летнего бывшего зятя Тимошенко, британского музыканта и байкера Шона Карра. В браке с дочерью политика он состоял с 2005 по 2012 годы.

Между тем отметим, что на сегодняшнем заседании, на котором отсутствовала Тимошенко, Рада поддержала президентский законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с нардепов.​